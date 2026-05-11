Кыргызстан и Черногория расширяют торгово-экономическое взаимодействие

БИШКЕК /Trend/ - Кыргызстан и Черногория укрепляют деловое партнёрство.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Торгово-промышленной палаты (ТПП) Кыргызстана.

Согласно информации, в рамках рабочего визита в Подгорицу президент ТПП Темир Сариев и почётный консул Черногории в Кыргызстане Бекназар Асанов провели ряд встреч с представителями государственных структур и бизнес-сообщества.

По итогам переговоров с вице-президентом ТПП Черногории Павле Радовановичем был подписан меморандум о сотрудничестве между палатами двух стран. Стороны договорились развивать взаимодействие в сфере предпринимательства с акцентом на туризм, а также рассмотреть возможность организации стажировок для специалистов из Кыргызстана.

В министерстве туризма Черногории Темир Сариев обсудил с главой ведомства Симонидой Кордич перспективы участия кыргызской стороны в международном туристическом форуме под эгидой ООН, который пройдёт в октябре текущего года.

Кроме того, на встрече в Министерстве экономики обсуждались вопросы расширения торгово-экономических связей, привлечения инвестиций и механизмы выхода кыргызстанских компаний на европейские рынки.

Статус кандидата в Евросоюз и динамичный рост экономики делают Черногорию стратегически важным партнером для бизнеса Кыргызстана. Особый интерес представляет туристический сектор, формирующий более 30% ВВП этой страны.