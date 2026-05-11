  1. Главная
  2. Иран

Иранские силы ПВО сбили беспилотник

Иран Материалы 11 мая 2026 03:14 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Иранские силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Как передает Trend, об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что разведывательный беспилотник был сбит в юго-западной части страны.

Напомним, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, с 28 февраля США и Израиль наносили военные авиаудары по Ирану, и с того же дня Иран обстреливал израильские и американские объекты в регионе ракетами и БПЛА. 7 апреля при посредничестве Пакистана между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. На переговорах между США и Ираном в Исламабаде 11 апреля соглашения достигнуто не было.

Добавим, что 21 апреля Президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня до тех пор, пока Иран не представит свое предложение, и переговоры не будут завершены тем или иным образом.

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости