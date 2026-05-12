Производство легковых автомобилей Pars Khodro в Иране сократилось

БАКУ /Trend/ - В первый месяц текущего иранского года (21 марта – 20 апреля 2026 года) производство легковых автомобилей иранской автомобилестроительной компании Pars Кhodro по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (21 марта – 20 апреля 2025 года) сократилось на 84,5%.

Согласно информации Trend, об этом говорится в отчете организации Codal (codal.ir), действующей при Организации по ценным бумагам и биржам Ирана.

Согласно отчёту, в первый месяц года компания Saipa произвела 690 легковых автомобилей.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года производство составило 4 457 автомобилей.

В отчете отмечается, что в первом месяце текущего года на предприятии не производились основные модели легковых автомобилей, такие как Quick и Saina S. Причиной остановки производства указываются перебои с поставками комплектующих либо изменение производственных приоритетов.

Также отмечается, что в первый месяц текущего иранского года совокупное производство легковых автомобилей тремя крупнейшими автопроизводителями Ирана — Iran Khodro, Saipa и Pars Khodro — составило 15 117 единиц, что на 68% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда общий объем производства составлял 57 000 автомобилей.