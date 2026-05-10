Делегация Азербайджана приняла участие в мероприятии в Турции по подготовке к COP31 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики и главным переговорщиком COP29 Ялчином Рафиевым приняла участие в мероприятии «Путь Турции к COP31: устойчивые города», которое состоялось в турецком городе Хатай.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в мероприятии, организованном в рамках проведения COP31, приняли участие министры, заместители министров и главы международных организаций, представляющие различные страны. В рамках темы "устойчивые города" обсуждались вопросы городского планирования, устойчивого к изменению климата и стихийным бедствиям.

Выступая на заседании высокого уровня, заместитель министра Ялчин Рафиев подчеркнул особое моральное значение проведения мероприятия в городе Хатай, который три года назад пострадал от разрушительного землетрясения, но был быстро восстановлен благодаря усилиям турецкого правительства, и заявил, что этот показательный опыт демонстрирует практическое применение современной модели городского планирования, устойчивой к изменению климата и стихийным бедствиям.

Также было отмечено, что 2026 год объявлен в Азербайджане «Годом градостроительства и архитектуры», что привлекает внимание к строительству "зеленых", безопасных и устойчивых городов на освобожденных территориях Азербайджана в соответствии с Целями устойчивого развития ООН.

Рафиев заявил, что 13-я сессия Всемирного форума урбанизма ООН (WUF13), которая состоится в Баку 17-22 мая, внесет значительный вклад в глобальную повестку дня в области урбанистики, и, подчеркнув важность скоординированного подхода между процессами 31-й Конференции сторон (COP31) и WUF, отметил, что Азербайджан готов тесно сотрудничать с турецким председательством на COP31 в этом направлении.

Выступая на круглом столе министров под председательством министра окружающей среды и градостроительства Турции Мурата Курума, Я. Рафиев выразил поддержку Хатайской декларации, принятой по итогам мероприятия, изаявил, что идеи, изложенные в этой декларации, призваны внести значительный вклад в международную климатическую политику и повестку дня устойчивого градостроительства в рамках как WUF13, так и COP31.