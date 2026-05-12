Материалы 12 мая 2026 09:19 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната на 12 мая
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 12 мая.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9986 маната, 1 турецкая лира — 0,0375 маната, а 100 российских рублей — 2,3056 маната.

USD 1,7
EUR 1,9986
AUD 1,2294
BYN 0,6031
AED 0,4628
KRW 0,1145
CZK 0,0821
CNY 0,2502
DKK 0,2675
GEL 0,6344
HKD 0,2172
INR 0,0178
GBP 2,3092
SEK 0,1839
CHF 2,1799
ILS 0,5844
CAD 1,2416
KWD 5,5189
KZT 0,3661
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5608
MDL 0,0989
NOK 0,1848
UZS 0,014
PKR 0,6084
PLN 0,4714
RON 0,384
RUB 2,3056
RSD 0,017
SGD 1,3377
SAR 0,4531
xdr 2,3381
TRY 0,0375
TMT 0,4857
UAH 0,0387
JPY 1,0787
NZD 1,0124

