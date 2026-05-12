Официальный курс азербайджанского маната на 12 мая

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 12 мая.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9986 маната, 1 турецкая лира — 0,0375 маната, а 100 российских рублей — 2,3056 маната.
|USD
|1,7
|EUR
|1,9986
|AUD
|1,2294
|BYN
|0,6031
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1145
|CZK
|0,0821
|CNY
|0,2502
|DKK
|0,2675
|GEL
|0,6344
|HKD
|0,2172
|INR
|0,0178
|GBP
|2,3092
|SEK
|0,1839
|CHF
|2,1799
|ILS
|0,5844
|CAD
|1,2416
|KWD
|5,5189
|KZT
|0,3661
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5608
|MDL
|0,0989
|NOK
|0,1848
|UZS
|0,014
|PKR
|0,6084
|PLN
|0,4714
|RON
|0,384
|RUB
|2,3056
|RSD
|0,017
|SGD
|1,3377
|SAR
|0,4531
|xdr
|2,3381
|TRY
|0,0375
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0387
|JPY
|1,0787
|NZD
|1,0124