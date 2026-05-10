Президент Ильхам Алиев: Высоко ценю наше партнерство со Словакией

БАКУ/ Trend/ - Президент Ильхам Алиев поделился в своем аккаунте в социальной сети X публикацией в связи с добрыми словами об Азербайджане, написанными Премьер-министром Словакии Робертом Фицо в его аккаунте в социальных медиа.

Trend представляет публикацию: «Дорогой Роберт, благодарю Вас за правдивые и ценные мысли об Азербайджане. Высоко ценю наше партнерство. Еще раз выражаю признательность за гостеприимство, оказанное в ходе моего визита в Словакию, и с нетерпением жду скорейшей встречи с Вами в Баку».