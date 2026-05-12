В Милли Меджлисе проходит очередное пленарное заседание

БАКУ /Trend/ - Проходит очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Trend, на заседании будут обсуждаться следующие вопросы:

1. Информация Национального координатора по борьбе с торговлей людьми о борьбе с торговлей людьми в Азербайджанской Республике в 2025 году;

2. Законопроект Азербайджанской Республики «О переименовании некоторых территориальных единиц Губинского района»;

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об охране зеленых насаждений» (первое чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О дипломатической службе» (первое чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в «Положение о прохождении военной службы» и законы Азербайджанской Республики «О воинской обязанности и военной службе» (второе чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об обращениях граждан» (второе чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики «О финансовой аренде» (второе чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, Кодекс конкуренции, а также в законы Азербайджанской Республики «О несостоятельности и банкротстве», «О зерне», «О международном частном праве», «О табаке и табачных изделиях», «О государственной пошлине», «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц», «О банках», «О государственном реестре недвижимого имущества», «О чаеводстве», «О семейно-крестьянском хозяйстве», «О коневодстве», «О небанковских кредитных организациях», «О хлопководстве», «Об обязательных страхованиях», «О лицензиях и разрешениях», «О сельскохозяйственной кооперации», «О науке», «О кредитных бюро», «О безналичных расчетах», «Об обременении движимого имущества», «О развитии микро, малого и среднего предпринимательства» и «О противодействии легализации денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма» (второе чтение).