Сборная Азербайджана по пара-тхэквондо примет участие в чемпионате Европы

11 мая 2026 06:32 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по пара-тхэквондо примет участие в чемпионате Европы, который пройдет в немецком Мюнхене.

Как передает Trend, в соревнованиях в категории К44 команда будет представлена шестью спортсменами. Среди мужчин на татами выйдут Сабир Зейналов (58 кг), Амин Алиев (63 кг), Амин Шихалиев (63 кг), Имамеддин Халилов (70 кг) и Орхан Джафаров (80 кг). В выступлениях среди женщин Азербайджан будет представлять Самая Гасанова (47 кг).

Команду на чемпионате Европы возглавит главный тренер Фарид Тагизаде.

