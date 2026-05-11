БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по пара-тхэквондо примет участие в чемпионате Европы, который пройдет в немецком Мюнхене.

Как передает Trend, в соревнованиях в категории К44 команда будет представлена шестью спортсменами. Среди мужчин на татами выйдут Сабир Зейналов (58 кг), Амин Алиев (63 кг), Амин Шихалиев (63 кг), Имамеддин Халилов (70 кг) и Орхан Джафаров (80 кг). В выступлениях среди женщин Азербайджан будет представлять Самая Гасанова (47 кг).

Команду на чемпионате Европы возглавит главный тренер Фарид Тагизаде.