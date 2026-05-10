В Иране увеличится объем кредитов на закупку сельхозтехники

БАКУ/Trend/ - В текущем иранском году (21 марта 2026 – 20 марта 2027 гг.) объем кредитов, выделяемых в Иране на приобретение техники в сельскохозяйственном секторе, увеличится на 33% по сравнению с прошлым годом (21 марта 2025 – 20 марта 2026 гг.).

Как сообщает Trend, об этом заявил официальный представитель Министерства сельского хозяйства Ирана Керим Зольфогари.

По его словам, в текущем году на закупку техники в сельскохозяйственном секторе планируется выделить кредиты на сумму 80 триллионов риалов (приблизительно 60,5 млн долларов).

Зольфогари сообщил, что в прошлом иранском году (21 марта 2025 – 20 марта 2026 гг.) на эти цели было выдано кредитов на сумму 60 триллионов риалов (приблизительно 45,3 млн долларов).

Он также добавил, что 40 триллионов риалов (около 30,2 млн долларов) из указанной суммы будут выделены в первом полугодии, а остальные 40 триллионов — во втором.

Представитель министерства отметил, что кредиты в основном направлены на внедрение новой техники в садоводстве, животноводстве, птицеводстве и рыбоводстве.

Отметим, что в Иране ежегодно производится в среднем 135 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции.