Азербайджанские дзюдоисты завоевали пять медалей в первый день Кубка Европы

Материалы 10 мая 2026 01:20 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - В грузинском городе Гори стартовал Кубок Европы по дзюдо среди взрослых.Как сообщает

Trend, в первый соревновательный день азербайджанская команда завоевала в общей сложности 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые.

Три награды были завоеваны в весовой категории до 66 килограммов. Ислам Рагимов, победив всех своих соперников, завоевал золотую медаль. Эльшан Асадов занял второе место и удостоился серебра, а Низами Имранов стал обладателем бронзовой медали. Другие бронзовые медали получили Бабарагим Мирзоев (60 кг) и Руфат Шовлатов (73 кг).

На международном турнире, который завершится завтра, Азербайджан по качеству медалей занимает вторую строчку среди 18 стран.

