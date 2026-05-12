Центробанк Турции провел внешний аудит в ЦБА

БАКУ /Trend/ - В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) независимой группой по оценке Аудиторского департамента Центрального банка Турецкой Республики проведена внешняя оценка.



Об этом Trend сообщает со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, оценка, проведенная с целью определения соответствия внутреннего аудита Центрального банка международным стандартам, была осуществлена на основе методологии, соответствующей международным стандартам внутреннего аудита.

Отмечается, что по итогам оценки установлено полное соответствие внутреннего аудита Центрального банка требованиям международных стандартов внутреннего аудита.



По итогам оценки функция внутреннего аудита по трёхуровневой шкале оценки была признана соответствующей наивысшему уровню Generally Conforms.