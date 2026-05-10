Стала известна стоимость экспорта изделий ручной работы из иранской провинции Хамадан за год

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (c 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года) экспорт изделий ручной работы из провинции Хамадан, расположенной на западе Ирана, составил приблизительно 200 миллионов долларов.

Как сообщает Тrend, об этом в ходе брифинга заявил заместитель генерального директора управления культурного наследия, туризма и ремесленной промышленности иранской ровинции Хамадан Мохаммад Реза Халаджи.

По его словам, только через таможни самой провинции в прошлом году было экспортировано изделий ручной работы на сумму 38,6 миллиона долларов.

Халаджи сказал, что из провинции Хамадан экспортировались в основном гончарные и керамические изделия, различные приспособления из прутьев, кожа, стекло, мебель и прочее.

Представитель управления добавил, что продукция экспортировалась в основном в Ирак, Италию, Германию, Нидерланды, Азербайджан и Турцию.

Он сообщил, что в настоящее время в провинции Хамадан действует 730 торговых центров по продаже изделий ручной работы, а также строятся три специализированных рынка.

Халаджи подчеркнул, что в провинции насчитывается более 34 тысяч мастерских по производству изделий ручной работы.

Отметим, что в последние годы Иран старается придавать большее значение производству и экспорту продукции не нефтяного сектора с целью снижения зависимости от продажи сырой нефти.