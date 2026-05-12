В Бакинском порту встретили сухогруз Gadamly, построенный в Туркменистане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском международном морском порту Азербайджанских железных дорог проходит официальная церемония встречи первого сухогрузного судна Gadamly, построенного в Туркменистане.

Как сообщает Trend, судно будет задействовано в регулярных контейнерных перевозках между портами Баку и Туркменбаши.

Ввод нового судна в эксплуатацию рассматривается как важный шаг в развитии Среднего коридора, в том числе Евразийского транспортного маршрута в рамках данного коридора.

Судно Gadamly грузоподъемностью 6 100 тонн способно перевозить 240 двадцатифутовых контейнеров. Ожидается, что его эксплуатация также положительно скажется на росте годовых показателей Бакинского порта по перевалке грузов.