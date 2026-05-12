Между Азербайджаном и bp подписаны документы по энергетике и цифровой инфраструктуре (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между министерством экономики, SOCAR и компанией BP Exploration (Caspian Sea) Limited подписаны соответствующие документы.



Как сообщает Trend, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поделился этой информацией в своем аккаунте в соцсети "X".

«В рамках встречи с главным исполнительным директором bp Мэг О’Нилл были подписаны документы между министерством экономики, SOCAR и компанией BP Exploration (Caspian Sea) Limited.



Меморандум о взаимопонимании между министерством экономики и компанией BP Exploration Limited в сфере развития инфраструктуры высокопроизводительных вычислений (HPC) предусматривает укрепление создаваемой министерством экономики HPC-инфраструктуры на основе опыта компании bp в направлении развития цифровой экономики.

В свою очередь Меморандум о взаимопонимании, подписанный между компанией BP Exploration Limited и SOCAR, будет способствовать расширению сотрудничества сторон в энергетической сфере и укреплению позиций нашей страны как глобального энергетического центра», — говорится в публикации.