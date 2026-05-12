IRU призвал ускорить цифровизацию и упрощение процедур вдоль Среднего коридора

БАКУ/Trend/ - За круглым столом в Брюсселе Международный союз автомобильного транспорта (IRU) обозначил конкретные меры, необходимые для повышения скорости, предсказуемости и инвестиционной привлекательности Среднего коридора.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на IRU.

Среди ключевых выводов было отмечено, что эффективность коридора определяется не только инфраструктурой, но и уровнем координации и упрощения процедур; сокращение времени на пограничных переходах является ключевым фактором повышения конкурентоспособности; такие инструменты, как система TIR, eTIR и eCMR, способны обеспечить быстрый рост эффективности; для превращения стратегических инициатив в инвестиционно привлекательные проекты необходимы согласованные политические действия.

"Дискуссии в Брюсселе на тему «Устойчивый Средний коридор - от стратегической координации к инвестиционно реализуемым проектам», организованные инициативой Kazakhstan-EU Gateway совместно с FERRMED и Европейским институтом азиатских исследований, объединили представителей правительств, финансовых институтов и транспортной отрасли.

Участники рассмотрели конкретные инициативы по укреплению конкурентоспособности и устойчивости Среднего коридора как растущего торгового маршрута между Европой и Азией. Коридор всё чаще рассматривается как важный драйвер региональной торговли, транспортной связанности и экономического развития стран, расположенных вдоль маршрута.

Средний коридор, также известный как Транскаспийский маршрут, представляет собой мультимодальный транспортный коридор, соединяющий Китай с Европой через Центральную Азию, Каспийское море и Южный Кавказ. Он объединяет железнодорожные и морские сегменты, связывая ключевые логистические узлы Казахстана, каспийские порты, Азербайджан и Грузию перед выходом на рынок Европейского союза. Рост значимости маршрута отражает стремление диверсифицировать торговые пути и повысить устойчивость цепочек поставок между Европой и Азией", - передает IRU.

Согласно информации, заместитель директора IRU по грузовым перевозкам в ЕС Марк Бийе подчеркнул, что связанность маршрута зависит не только от инфраструктуры. По его словам, эффективность Среднего коридора в равной степени определяется уровнем упрощения процедур, предсказуемостью и кооперацией между странами, особенно учитывая мультимодальный характер маршрута и многочисленные пересечения границ.

"Марк Бийе также затронул инфраструктурные и операционные вызовы для устойчивой и экологичной логистики, включая узкие места на пограничных переходах и пунктах смены видов транспорта. Он представил работу IRU по поддержке развития коридора через внедрение инструментов упрощения перевозок, включая «зеленые полосы» TIR и цифровые решения, позволяющие сокращать задержки и повышать эффективность транспортных операций.

Кроме того, IRU сообщил о своем участии в пилотировании системы eCMR в рамках стратегии Global Gateway, направленной на цифровизацию транспортных документов и процессов вдоль маршрута.

Сочетание политической воли с полноценным внедрением инструментов упрощения и стимулирования способно существенно сократить потери времени на границах и повысить конкурентоспособность Среднего коридора", - сообщает союз.

Подчеркивается, что дискуссии в Брюсселе подтвердили широкое согласие между политиками, финансовыми институтами и представителями отрасли относительно стратегической важности Среднего коридора: "Несмотря на сохраняющиеся вызовы, участники подчеркнули, что продолжающиеся инвестиции, совершенствование регулирования и усилия по цифровой интеграции укрепляют конкурентоспособность и надежность маршрута".

При условии последовательной и эффективной координации эти меры способны превратить Средний коридор в один из ключевых элементов евразийской связанности, обеспечив более устойчивый, эффективный и конкурентоспособный торговый маршрут между Европой и Азией.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.