ВОЗ распространила заявление по поводу хантавируса

БАКУ /Trend/ - В настоящее время риск заражения хантавирусом для населения оценивается как низкий.



Об этом Trend сообщили в азербайджанском представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что ВОЗ в рамках международных медико-санитарных правил совместно с рядом стран работает над оперативным реагированием на ситуацию. Основное внимание уделяется лечению пациентов, обеспечению безопасности и предотвращению дальнейшего распространения вируса.

«Люди обычно заражаются хантавирусом через инфицированных грызунов, в частности через их мочу, фекалии или слюну. Иногда причиной инфекции может стать вдыхание загрязненной пыли. В редких случаях вирус может передаваться через укусы грызунов. К факторам риска относятся уборка закрытых или плохо проветриваемых помещений, сельскохозяйственные и лесные работы, а также пребывание в местах обитания грызунов. Передача вируса от человека к человеку наблюдается крайне редко и была зафиксирована только на американском континенте в связи с вирусом Andes. В таких случаях заражение происходило главным образом между членами семьи или партнерами при длительном и тесном контакте, особенно на ранней стадии заболевания», - отмечает ВОЗ.

ВОЗ уведомила 12 стран в связи с гражданами, находившимися на борту судна, где была зафиксирована вспышка заболевания. В их число входят Канада, Дания, Германия, Нидерланды, Новая Зеландия, Сент-Китс и Невис, Сингапур, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания и США. ВОЗ также сотрудничает с ЮАР для отслеживания ситуации с лицами, путешествовавшими соответствующим авиарейсом. Международный процесс отслеживания контактов продолжается. Пассажиры проинформированы и им рекомендовано сообщать о любых проявлениях новых симптомов. Кроме того, ВОЗ тесно сотрудничает с Аргентиной, имеющей опыт борьбы с данным вирусом для лучшего изучения ситуации и усиления мер реагирования.

В ВОЗ отметили, что в Азербайджане имеются лабораторные возможности для диагностики данного вируса: «В Азербайджане существуют возможности для выявления хантавируса методом ПЦР в лабораториях, занимающихся здоровьем как человека, так и животных. ВОЗ также совместно с европейскими лабораториями работает над обеспечением надежного тестирования на вирус Andes. При необходимости образцы могут быть безопасно направлены в специализированные референс-лаборатории ВОЗ для подтверждения результатов. В ближайшее время ВОЗ опубликует обновленные лабораторные рекомендации для поддержки процесса тестирования в регионе».

Отмечается, что в настоящее время глобального риска нет: «Для лиц, находившихся на борту судна, риск оценивается как средний. Хантавирус не относится к легко распространяющимся вирусам. Он в основном передается от грызунов человеку, а случаи передачи от человека к человеку наблюдаются крайне редко. Хотя ежегодно в мире фиксируются тысячи случаев заражения, по сравнению с численностью населения планеты этот показатель не считается высоким. Ситуация в связи с судном тщательно контролируется с целью минимизации рисков».

Также подчеркивается, что распространение слухов и неподтвержденной информации недопустимо.