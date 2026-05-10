Восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре отражают современный этап намеченной стратегической линии - Самир Нуриев

БАКУ/ Trend/ - Широкомасштабные работы по восстановлению и реконструкции, проводимые в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах, а также применение новых архитектурных концепций отражают современный этап намеченной стратегической линии. Масштабные строительные и восстановительные работы на этих территориях, планомерная урбанизация, создание устойчивой инфраструктуры и применение экологических подходов дают основание говорить о формировании азербайджанской модели градостроительства в постконфликтный период.

Как сообщает Trend, об этом говорится в статье руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики Самира Нуриева, посвященной 103-летней годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Отмечается, что новая модель предотвращает риск хаотичного развития, который в международной практике является одной из основных проблем восстановления территорий после конфликтов, и выдвигает на первый план интегрированный подход долгосрочного планирования. «В то время как многие страны мира сегодня сталкиваются с проблемами стихийной застройки и нехватки жилых площадей, Азербайджан демонстрирует способность формировать плановую, функциональную и благоприятную для жизни среду даже на территориях, которые когда-то были полностью разрушены. Это уже можно расценивать не только как национальный успех, но и как наглядный опыт, сопоставимый в международном масштабе», - подчеркивается в статье.