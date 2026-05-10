В Иране увеличился объем кредитов в секторе услуг

БАКУ /Trend/ - За прошлый иранский год (21 марта 2025 – 20 марта 2026) объем кредитов, выданных иранскими банками в секторе услуг, увеличился на 21,9% по сравнению с предыдущим годом (20 марта 2024 – 20 марта 2025).

Как сообщает Trend, это отражено в статистике Центрального банка Ирана.

В статистике отмечается, что за прошлый иранский год банки выдали в секторе услуг кредиты на сумму 28,6 квадриллиона риалов (около 21,2 миллиарда долларов). В предыдущем году объем кредитов, выданных иранскими банками, составил 23,5 квадриллиона риалов (около 17,8 миллиарда долларов).

В прошлом году в секторе услуг Ирана в качестве оборотного капитала было выдано кредитов на сумму 22,6 квадриллиона риалов (около 17,1 миллиарда долларов).

Сообщается, что в прошлом году иранские банки выдали кредиты на сумму 4,18 квадриллиона риалов (около 3,16 миллиарда долларов) для создания предприятий и объектов в секторе услуг.

На развитие сектора услуг был выдан 1 квадриллион риалов (около 757 миллионов долларов), а на закупку личных товаров — 343 триллиона риалов (около 335 миллионов долларов).

За указанный период иранские банки выдали в секторе услуг кредиты на сумму 234 триллиона риалов (около 177 миллионов долларов) на цели самозанятости, 88,4 триллиона риалов (около 66,8 миллиона долларов) на выполнение неотложных работ, 29,3 триллиона риалов (около 22,1 миллиона долларов) на ремонтные работы и 27,1 триллиона риалов (около 20,5 миллиона долларов) в связи с покупкой жилья.

Отметим, что за прошлый иранский год банки Ирана выдали кредиты на общую сумму около 59,7 квадриллиона риалов (около 105 миллиардов долларов). Объем кредитов, выданных банками за прошлый иранский год, вырос на 29,5% по сравнению с предыдущим годом.