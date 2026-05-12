ЗКФ открывает региональный хаб для упрощения климатического финансирования Азербайджана и стран ЦА (Эксклюзив)

БАКУ/ Trend/ - Зеленый климатический фонд (ЗКФ) упрощает доступ к климатическому финансированию для учреждений в Азербайджане и странах Центральной Азии благодаря новому региональному офису в Аммане (Иордания) и реформированным процедурам аккредитации, сообщил Trend представитель ЗКФ.

"На 44-м заседании правления ЗКФ, состоявшемся в марте 2026 года в Сондо, Амман был выбран в качестве города-хозяина нового регионального офиса, который будет обслуживать Восточную Европу, Центральную Азию и Ближний Восток", - сказал представитель фонда.

По его словам, офис призван приблизить ЗКФ к национальным учреждениям и заинтересованным сторонам. Региональный офис станет прямой точкой взаимодействия для Азербайджана и государств Центральной Азии.

"Это укрепит координацию с государственными координационными центрами ЗКФ (Национальными уполномоченными органами, НУО), аккредитованными организациями (АО) и более широкими партнерскими сетями на национальном и международном уровнях", - отметил представитель.

Также ожидается, что это ускорит подготовку проектов, обеспечит более точное соответствие поддержки потребностям стран, а также повысит эффективность реализации и мониторинга результатов.

"ЗКФ пересмотрел процедуры аккредитации, чтобы сделать их более быстрыми и практичными, оптимизировав процесс как механизм институциональной комплексной проверки, соответствующий стратегическим целям фонда", - пояснил он.

Ключевым нововведением является Подход к оценке конкретных проектов (PSAA). "В рамках PSAA оценка потенциала организации и экспертиза предложения по финансированию проводятся параллельно, что значительно сокращает общее время и транзакционные издержки для доступа к финансированию ЗКФ", - сказал представитель фонда.

Организации, успешно завершившие проекты в рамках PSAA, впоследствии могут претендовать на полную институциональную аккредитацию. Приоритеты PSAA включают субнациональные, национальные и региональные организации из развивающихся стран, а также структуры, участвующие в расширении прямого доступа к финансированию, мобилизации ресурсов в крупных масштабах и реализации инициатив, ориентированных на малый и средний бизнес.

ЗКФ также предоставляет поддержку по готовности и подготовительную помощь до этапа аккредитации. "После аккредитации национальные организации могут получить поддержку по вопросам качественного программирования совместно с ЗКФ и другими фондами", - отметил представитель.

С открытием регионального офиса в Аммане эта поддержка может быть более точно адаптирована к институциональной и политической среде стран Центральной Азии и Южного Кавказа.

В заключение представитель отметил, что сочетание более близкого регионального присутствия, ускоренной аккредитации, специализированной поддержки и механизма PSAA обеспечивает для учреждений Азербайджана и Центральной Азии более эффективный доступ к партнерству с ЗКФ и климатическому финансированию для реализации национальных приоритетов.