Судно Gadamly будет действовать в Каспийском регионе - посол

БАКУ /Trend/ - Судно Gadamly будет действовать в Каспийском регионе.

Как сообщает Trend, об этом заявил посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов во время церемонии встречи судна Gadamly в Бакинском международном морском порту.

Посол отметил, что прибытие первого построенного в Туркменистане сухогрузного судна Gadamly в Бакинский международный морской порт оценивается как очередной показатель развития сотрудничества в транспортно-логистической сфере между двумя странами.

Г.Эльясов сказал, что судно грузоподъемностью 6 100 тонн построено на Балканском судостроительном и судоремонтном заводе Международного морского порта Туркменбаши в сотрудничестве с южнокорейской компанией.

По его словам, Gadamly - это первое из двух сухогрузных судов, строящихся на основе контракта, подписанного с корейской стороной. Строительство второго судна началось в июле 2024 года.

Дипломат отметил, что судно, предназначенное для контейнерных перевозок, будет действовать в Каспийском регионе, особенно в направлении Азербайджана.

Он подчеркнул, что проект имеет важное значение с точки зрения усиления национального флота, обновления морской инфраструктуры и увеличения логистических возможностей.

Г.Эльясов добавил, что Gadamly внесет важный вклад в повышение эффективности международных грузоперевозок на Каспийском море.

По словам посла, тот факт, что первый рейс судна был совершен именно в Бакинский порт, является показателем важности, придаваемой Туркменистаном расширению связей с Азербайджаном, особенно сотрудничеству в сфере транспорта и логистики.

Он также отметил, что это событие является еще одним примером дружественных и основанных на взаимном доверии отношений между двумя братскими народами. Дипломат также обратил внимание на то, что встречи и переговоры на высоком уровне играют особую роль в укреплении туркмено-азербайджанского сотрудничества.