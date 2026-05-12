БАКУ /Trend/ - Для участников 13-й сессии Всемирного форума городов создан бульвар WUF13.



Как сообщает Trend, об этом было заявлено 12 мая во время ознакомления Президента Азербайджана Ильхама Алиева с работами, проводимыми на территории Бакинского Олимпийского стадиона в связи с подготовкой к WUF13, который состоится 17–22 мая.

Эта зона занимает территорию в 2,5 гектара и предназначена для свободного передвижения участников, их отдыха, пользования услугами общественного питания и для того, чтобы они могли почувствовать атмосферу городской среды на месте проведения мероприятия. Территория бульвара выполняет функцию открытого общественного пространства и перехода в Экспо зону.

Зона Urban Экспо охватывает площадь в 3,5 гектара. На этой территории расположены выставочные площадки для страновых павильонов, международных организаций, государственных структур, местных и региональных органов власти, частного сектора, неправительственных организаций, фондов, образовательных и исследовательских учреждений. В целом предусмотрен 121 павильон, включая 41 страновой павильон.

При общем планировании места мероприятия форума были особо учтены компоненты официальных церемоний. Площадь флага подготовлена для проведения официальных церемоний и окружена мотивами крепостных стен с целью воссоздания городской атмосферы.

Дополнительная зона площадью 10 гектаров, охватывающая функции транспортного терминала и парковки-трансфера, интегрирована в общую операционную территорию. Здесь будет осуществляться управление услугами автобусов, такси, парковкой и процессами направления участников на место проведения мероприятия. Городские центры транспортного обмена, электробусы, службы такси, трансфер из аэропорта и в аэропорт также интегрированы в общий транспортный план мероприятия.

Зона регистрации способна одновременного обслуживать 70 человек – до 1000 человек в час. Для лиц с инвалидностью предусмотрены отдельные стойки аккредитации и регистрации. Процедуры регистрации выстроены операционной командой азербайджанской стороны в соответствии с требованиями мероприятия и адаптированы для поэтапного управления потоком участников.