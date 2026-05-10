Президент Ильхам Алиев: Не нужно защищать Армению от нас, мы добились того, чего хотели

БАКУ/Trend/ - У нас не было намерения уничтожать Армению или отнимать у нее независимость.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями города Зангилан.

«Сегодня на азербайджано-армянской границе все еще стоят якобы на карауле европейские так называемые наблюдатели. Я и тогда говорил, если мы хоть раз выстрелим, у них только пятки засверкают, там и следа их не останется. Но они ведут себя так, будто защищают Армению от нас. Не нужно защищать Армению от нас. Мы добились того, чего хотели», - отметил глава государства.