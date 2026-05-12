8 мая, по случаю Международного дня талассемии, головной офис
Yelo Bank вновь превратился в центр добрых дел. Сотрудники банка, с
энтузиазмом откликнувшиеся на призыв «Сдай кровь - спаси жизнь!»,
приняли участие в акции в качестве доноров, чтобы поддержать людей,
борющихся с талассемией и гемофилией.
Кровь, собранный в ходе акции под наблюдением профессионального медицинского персонала Республиканского банка крови Министерства здравоохранения, будет направлен на лечение пациентов, нуждающихся в жизненно важной терапии.
Yelo Bank рад вносить вклад в будущее людей с большими мечтами посредством подобных инициатив. Банк призывает каждого, кому позволяет здоровье, стать донором и присоединиться к этой благородной миссии.
Благотворительная акция сотрудников Yelo Bank: «Сдай кровь - спаси жизнь!» (ФОТО)
