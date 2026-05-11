В Национальном музее искусств Азербайджана состоялось открытие мемориального зала, посвященного памяти великого лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана состоялось открытие мемориального зала, посвященного памяти общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой. Зал, организованный совместно министерством культуры Азербайджана и музеем, передает художественное видение жизни и деятельности двух великих личностей через работы видных представителей азербайджанского изобразительного искусства. Экспозиция включает в себя такие работы народного художника, выдающегося скульптора Омара Эльдарова, как "Элегия" (1988–1989) и бюст Гейдара Алиева (2012), сообщает Trend Life.

В зале экспонируются и такие значимые произведения искусства, как "Портрет общенационального лидера Гейдара Алиева" (1998) кисти народного художника Таира Салахова и "Портрет академика Зарифы Алиевой" (2000) кисти Огтая Садыхзаде.

Важную часть экспозиции составляют редкие кадры и документальные материалы, отражающие встречи великого лидера с деятелями культуры и искусства, его участие в выставках и мероприятиях в Национальном музее искусств Азербайджана. Эти материалы отражают такие исторические моменты, как его выступление на творческом вечере выдающегося композитора Арифа Меликова (1995), участие в открытии выставок народных художников Тогрула Нариманбекова и Марал Рахманзаде, а также встречи со всемирно известными музыкантами Мстиславом Ростроповичем и Галиной Вишневской.

Посетители музея могут ознакомиться с видеоматериалами и документальными сюжетами, освещающими встречи общенационального лидера с деятелями культуры, с помощью монитора, установленного в экспозиции.

На церемонии открытия выступили заместители министра культуры Саадат Юсифова и Мурад Гусейнов, директор музея Ширин Меликова, депутат Милли Меджлиса, председатель комитета по культуре Полад Бюльбюльоглу, народный художник Омар Эльдаров, председатель Союза художников Азербайджана Фархад Халилов. В своих выступлениях они особо подчеркнули незаменимый вклад общенационального лидера Гейдара Алиева в укрепление азербайджанской государственности и развитие культуры и искусства, а также отметили, что научная и общественная деятельность академика Зарифы Алиевой занимает важное место в духовной памяти азербайджанского народа. В выступлениях говорилось, что передача их богатого наследия будущим поколениям с помощью современных демонстрационных средств играет важную роль в сохранении национальной памяти и наглядном донесении до молодежи корней традиций государственности.

В рамках мероприятия была представлена ​​концертная программа, включающая в себя любимые общенациональным лидером произведения азербайджанских и мировых композиторов в исполнении заслуженного артиста Ильхама Назарова и народной артистки Ульвии Гаджибековой.

