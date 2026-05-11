В Казахстане планируют увеличить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью

АСТАНА /Trend/ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с первым заместителем премьер-министра Нурлыбеком Налибаевым, в ходе которой был рассмотрен ход развития промышленности и реализации крупных инфраструктурных проектов.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Акорду, глава государства заслушал отчет по ключевым направлениям работы в обрабатывающей промышленности.

Налибаев доложил о планах по увеличению выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, а также о ходе модернизации энергетической инфраструктуры страны.

Президенту также представили информацию о развитии транспортно-логистической инфраструктуры и строительного сектора.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить качественную реализацию инфраструктурных проектов, усилить поддержку отечественных товаропроизводителей.

Отметим, что, по данным Бюро национальной статистики Казахстана, в январе–марте 2026 года в стране произведено промышленной продукции на сумму 15,177 трлн тенге ($32,9 млрд). Из общего объема на горнодобывающую отрасль пришлось 6,245 трлн тенге ($13,5 млрд), или 41,2 процента, а на обрабатывающую промышленность — 7,563 трлн тенге ($16,4 млрд), что составило 49,8 процента.

Конвертация валют произведена по официальному курсу 1 USD = 461,26 тенге по состоянию на 11 мая 2026 года.