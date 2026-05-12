Азербайджанские кинематографисты отмечены на Международном кинофестивале в Измире (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На III Международном кинофестивале "Туран" в Измире азербайджанский кинематограф удостоился высоких оценок и почетных наград. Об этом сообщили Trend Life в пресс-службе Агентства кино Азербайджанской Республики (ARKA).

За весомый вклад в развитие киноиндустрии тюркских государств наград были удостоены азербайджанские деятели кино: замдиректора киностудии "Азербайджанфильм", помощник генерального директора ARKA Руфат Гаразаде и режиссёр Валех Ахмедов. Почётные призы вручил ректор Эгейского университета Муса Алджы.

Приз "Лучший азербайджанский фильм" завоевала лента Сейрана Махмудоглу " Kür - çaylar anası" (Кура - мать рек). Масштабный кинопроект, превратившийся в настоящую экспедицию, охватил три страны - Турцию, Грузию и Азербайджан. В поисках истока реки Куры съемочная группа добралась до турецкого хребта Аллаху Акбар. Путь длиной 1515 километров, запечатленный на пленку, завершился у берегов Каспийского моря.

Картина Герая Гасанова "Zəfər rəqsi" (Танец Победы) была удостоена специальной премии TÜRKSOY, присуждаемой Международной организацией тюркской культуры.

