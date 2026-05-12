Стоимость электронных закупок в Азербайджане выросла

БАКУ /Trend/ - В течение января-марта текущего года количество проведенных электронных закупок увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,8%, а сумма — на 9,4%.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики.

Так, в первые три месяца текущего года количество электронных закупок составило 1130 единиц, а сумма — 571,3 миллиона манатов. В аналогичный период прошлого года количество электронных закупок равнялось 1089, а сумма — 522 миллионам манатов.

За указанный период среднее количество участников по состоявшимся конкурсам составило 3,9.

"Цифровизация государственных закупок является одним из основных инструментов, обеспечивающих субъектам предпринимательства легкий доступ к закупкам и способствующих повышению конкурентоспособности", - отмечается в информации.