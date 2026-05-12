Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на территории Бакинского Олимпийского стадиона в связи с WUF13 (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 12 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми в связи с 13-й сессией Всемирного форума городов (WUF13), посвященной теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения». Мероприятие пройдет 12-22 мая на территории Бакинского Олимпийского стадиона.

Как сообщает Trend, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев и исполнительный директор Азербайджанской операционной компании WUF13 Адиль Мамедов проинформировали главу государства о проделанной работе.

Отметим, что место проведения мероприятий, включая Бакинский Олимпийский стадион и сформированную вокруг него общую зону операционного охвата, составляет 53 гектара. Из них 43 гектара запланированы как место проведения основных мероприятий, а 10 гектаров – как главный транспортный терминал, зона парковки и трансфера. Регистрация, сессии, выставка, медиа, транспорт, техническое обеспечение, волонтерские и территориальные службы организованы как единая операционная система.

Для высокопоставленных гостей и делегаций выделены специальные зоны. Здесь предусмотрены особые места для приема представителей государств и правительств, проведения двусторонних встреч, а также зоны отдыха и питания.

Зал мероприятий, где будут организованы церемонии открытия и закрытия, сможет принять до 6000 участников. Текущий уровень подготовки позволяет надлежащим образом планировать высокий поток участников форума, многочисленные параллельные мероприятия и приемы международных делегаций. Зона, где будут проходить основные дискуссии и параллельные мероприятия форума, охватывает площадь в 3,55 гектара и предназначена для залов заседаний, тематических сессий, мероприятий ООН, параллельных встреч и двусторонних переговоров. Здесь созданы условия для одновременного проведения официальных и рабочих встреч различного формата. В ходе форума планируется проведение около 300 параллельных сессий, встреч и мероприятий в день.

На мероприятии, наряду с 6 официальными языками ООН – арабским, китайским, английским, французским, русским и испанским, будет обеспечен синхронный перевод на азербайджанский и турецкий языки. Для лиц с инвалидностью предусмотрены услуги международного сурдоперевода.

На всей территории проведения мероприятия предусмотрено более 35 пунктов общественного питания. Их расположение внутри помещений и в зонах под открытым небом позволяет распределить поток участников по разным направлениям и обеспечить доступность сервиса на всей площадке.

В зоне, охватывающей площадь в два гектара, наряду с Медиацентром расположены залы для круглых столов, специальных сессий и диалогов. В Медиацентре имеются рабочая зона, комнаты для прямых трансляций и интервью, зал для пресс-конференций, телестудии и зона отдыха для представителей СМИ. Общая вместимость Медиацентра составляет 600 человек, при этом одновременно здесь могут работать 400 представителей медиа.

На территории также создана зона отдыха. В целом в визуальном и архитектурном подходе к оформлению зоны были использованы элементы, вдохновленные Ичеришехер, и орнаменты, относящиеся к азербайджанскому ковроткачеству.

Для участников форума создан Бульвар WUF13 под открытым небом. Эта зона занимает территорию в 2,5 гектара и предназначена для свободного передвижения участников, их отдыха, пользования услугами общественного питания и для того, чтобы они могли почувствовать атмосферу городской среды на месте проведения мероприятия. Территория бульвара выполняет функцию открытого общественного пространства и перехода в Экспо зону.

Зона Urban Экспо охватывает площадь в 3,5 гектара. На этой территории расположены выставочные площадки для страновых павильонов, международных организаций, государственных структур, местных и региональных органов власти, частного сектора, неправительственных организаций, фондов, образовательных и исследовательских учреждений. В целом предусмотрен 121 павильон, включая 41 страновой павильон.

При общем планировании места мероприятия форума были особо учтены компоненты официальных церемоний. Площадь флага подготовлена для проведения официальных церемоний и окружена мотивами крепостных стен с целью воссоздания городской атмосферы.

Дополнительная зона площадью 10 гектаров, охватывающая функции транспортного терминала и парковки-трансфера, интегрирована в общую операционную территорию. Здесь будет осуществляться управление услугами автобусов, такси, парковкой и процессами направления участников на место проведения мероприятия. Городские центры транспортного обмена, электробусы, службы такси, трансфер из аэропорта и в аэропорт также интегрированы в общий транспортный план мероприятия.

Зона регистрации способна одновременного обслуживать 70 человек – до 1000 человек в час. Для лиц с инвалидностью предусмотрены отдельные стойки аккредитации и регистрации. Процедуры регистрации выстроены операционной командой азербайджанской стороны в соответствии с требованиями мероприятия и адаптированы для поэтапного управления потоком участников.

Для удовлетворения потребностей мероприятия в бесперебойном интернете, вещании и цифровых операциях созданы основной и резервный центры обработки данных, масштабная оптоволоконная и внутренняя сетевая инфраструктура, оборудование беспроводной связи и операционный центр, который будет функционировать бесперебойно.

Проведение в Баку WUF13, организованной совместно Программой ООН по населенным пунктам и Правительством Азербайджана, вновь привлечет внимание всего мира к нашей стране. К настоящему времени участие в мероприятии подтвердили более 30 тысяч участников из 178 стран. В рамках этого значимого события мировому сообществу будут представлены беспрецедентная модель реконструкции и градостроительства, реализуемая Азербайджанским государством в Карабахе и Восточном Зангезуре, концепции «умного города» и «умного села», применяемые на освобожденных от оккупации территориях, работа по превращению этих регионов в зону зеленой энергии как передовые примеры в области современной урбанизации и экологического восстановления. Отметим, что WUF13 также имеет особое значение еще и потому, что впервые в истории этого международного мероприятия в его программу включен сегмент Саммита лидеров.