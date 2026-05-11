Пилотный проект в Казахстане формирует рынок ирригации в ЦА объёмом $426 млн — ЕАБР (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Пилотный проект в Казахстане, направленный на тестирование современных ирригационных технологий, создает модель для потенциальной региональной индустрии в Центральной Азии.

Об этом сообщил Trend источник в Аналитическом департаменте Евразийского банка развития (ЕАБР).

"ЕАБР совместно с ПРООН и Министерством водных ресурсов и ирригации Казахстана реализует грантовый проект на 5,3 миллиона долларов США в южных и восточных сельскохозяйственных регионах страны, где наблюдается острый дефицит воды - включая Алматы, Жамбыл, Кызылорду, Туркестан и Жетысу, с особым акцентом на Туркестан и Кызылорду. В этих областях влияние современных ирригационных технологий можно измерить быстро и наглядно", - сказал источник.

Проект предусматривает создание демонстрационных площадок для современных ирригационных систем - пластиковых трубопроводов и капельного орошения, что позволит тестировать технологии, адаптировать их к местным условиям и оценивать практическую эффективность. Планируется обучение не менее 180 специалистов, что создает кадровую базу для регионального внедрения оборудования.

"Проект является практическим доказательством концепции для будущего регионального производства. Он покажет, какие технологии лучше всего подходят для местных условий, какие технические стандарты необходимы, какие навыки нужны фермерам и специалистам водного сектора, а также как оборудование можно устанавливать, эксплуатировать и обслуживать в масштабах региона", - пояснил источник.

По словам аналитиков банка, Центральная Азия ежегодно тратит от 140 до 320 миллионов долларов на импорт ирригационного оборудования. К 2040 году может потребоваться до 2 миллионов новых единиц, что создаст потенциальный рынок в 426 миллионов долларов в год для локально произведенной техники.

"Казахстанский пилотный проект помогает ответить на практический индустриальный вопрос: какие технологии могут быть стандартизированы, произведены, установлены и обслужены локально в масштабах региона", - отметил источник.

Успешные технологии и модели эксплуатации, протестированные в Казахстане, могут быть масштабированы сначала на национальном уровне, а затем распространены в других странах Центральной Азии через офисы ПРООН в Узбекистане, Кыргызстане и других государствах, создавая основу для региональной индустрии производства ирригационного оборудования.

"Путем проверки технологий, технических стандартов, моделей эксплуатации и спроса со стороны пользователей в Казахстане проект может создать базу для регионального производства эффективного ирригационного оборудования. Успешные решения, проверенные в Казахстане, можно масштабировать сначала на национальном уровне, а затем передавать другим странам Центральной Азии через сотрудничество с офисами ПРООН в Узбекистане, Кыргызстане и более широком регионе", - заключил источник.