В Казахстане назвали объем товарооборота с Бразилией

АСТАНА /Trend/ — Товарооборот между Казахстаном и Бразилией в 2025 году составил 295 млн долларов США.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД Казахстана.

Эти данные были озвучены в ходе переговоров министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева и министра иностранных дел Бразилии Мауро Виейры, который прибыл в Казахстан с официальным визитом.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, включая политический диалог, торгово-экономические связи, культурно-гуманитарное взаимодействие, а также координацию в рамках международных организаций и многосторонних площадок.

Главы внешнеполитических ведомств отметили устойчивое развитие политических контактов, включая системное межпарламентское взаимодействие и механизм политических консультаций, позволяющий регулярно обмениваться мнениями по двусторонним, региональным и международным вопросам.

"Казахстан рассматривает Бразилию как ключевого и надежного партнера в Латинской Америке. Сегодняшние переговоры подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества и реализации новых совместных инициатив", — отметил Кошербаев.

Особое внимание было уделено транспортно-логистической связности, при этом обе страны отметили свой потенциал в качестве “ворот” между Евразией и Латинской Америкой.

В рамках визита также был организован бизнес-форум с участием ведущих представителей деловых кругов двух стран, включая B2B и B2G-встречи. Участники обсудили перспективы реализации совместных проектов в сфере высокотехнологичного сельского хозяйства, управления водными ресурсами и цифровых технологий.

По итогам мероприятия были подписаны меморандумы о взаимопонимании между министерствами сельского хозяйства двух стран в области животноводства, а также между Kazakh Invest и ApexBrasil.

По данным Бюро национальной статистики Казахстана, внешнеторговый оборот страны в январе–феврале 2026 года составил 21,679 млрд долларов США. Этот показатель увеличился на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.