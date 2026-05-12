БАКУ /Trend/ - Влияние армянской диаспоры присутствует в принимаемых против Азербайджана резолюциях.

Как сообщает Trend, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджана Фариз Исмаилзаде за круглым столом на тему «Мирная стратегия Президента Ильхама Алиева – гарант стабильности», организованном Агентством развития медиа.

Он отметил, что Азербайджан – единственная страна, которая смогла полностью восстановить свои территории, вернуть десятки тысяч людей на родные земли, провести там инфраструктурные работы и создать жилые зоны, построить благоустроенные города и села, а также восстановить социальную и экономическую жизнь этих зон.

По его словам, в результате политической деятельности Президента Ильхама Алиева и предпринятых им практических шагов внимание привлекает установление мира непосредственно на местах – в городах, кварталах и селах, возвращение туда жизни, восстановление инфраструктуры, развитие новых транспортных узлов и в целом духовное и социальное возрождение этих зон:

"В настоящее время в Армении идет процесс формирования нового политического видения, и в этом направлении наблюдаются различные подходы. Существующая власть пытается представить страну как государство, которое нормализует отношения с соседями и проводит политику в соответствии с мирной повесткой. Однако существуют и политические силы, которые подходят к этому процессу с иной позиции, и они пытаются влиять на это направление на разных уровнях.

В то же время армянская диаспора также играет определенную роль в этих обсуждениях и в общем политическом дискурсе. В последнее время принимаемые в некоторых европейских странах резолюции также появляются в повестке параллельно с этими процессами, и здесь наблюдается влияние различных политических сил, непосредственное влияние армянской диаспоры.

Кавказский регион обладает большим стратегическим значением как с точки зрения богатых энергетических, так и минеральных ресурсов. По этой причине различные акторы пытаются сохранить возможности влияния на транспортно-коммуникационные линии и экономические маршруты в регионе. В этом контексте особое значение имеют Зангезурский коридор и транзитные проекты в регионе в целом.

На фоне этих процессов Азербайджан играет важную роль как надежный партнер. Страна выступает как государство, которое сохраняет стабильность в условиях международных конфликтов и глобальной нестабильности, проводит уверенную внешнюю политику, основанную на национальных интересах. Азербайджан также выдвигает новые инициативы, представляет важные идеи, особенно связанные с "зеленой" энергетикой, транспортными коридорами и проектами регионального сотрудничества. В период, когда в мире усиливается общая нестабильность, Азербайджан сохраняет свою позицию стабильно и надежно, активно участвуя в стратегических проектах".