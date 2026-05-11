Предложение Ирана предусматривает репарации и освобождение активов

Иран Материалы 11 мая 2026 04:16 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Предложение Ирана по урегулированию, которое не удовлетворило США, включало признание суверенитета Тегерана над Ормузским проливом, а также выплату Вашингтоном репараций Ирану.

Как передает Trend, об этом сообщают иранские СМИ.

Согласно информации, иранский план также предусматривает отмену санкций, освобождение изъятых активов и и собственности страны.

Сообщается, что предложение, представленное Тегераном в ответ на план США, охватывает вопросы, связанные с «фундаментальными правами иранского народа».

Иран отклонил инициативу США, поскольку Тегеран считает, что это означало бы уступку чрезмерным требованиям Дональда Трампа.

