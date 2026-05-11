Азербайджанский паратаэквондист завоевал серебряную медаль чемпионата Европы

БАКУ/ Trend/ - В Мюнхене стартовал чемпионат Европы по паратаэквондо.

Как сообщает Trend, в первый день континентального турнира азербайджанский спортсмен Сабир Зейналов, выступающий в весовой категории до 58 кг в категории K44, в четвертьфинале одержал победу над представителем Польши Касьяном Миколайчаком и вышел в полуфинал.

В полуфинале представитель Турции Али Джан Озджан не смог выйти на даянг ввиду травмы и таким образом азербайджанский паралимпиец получил путевку в решающий раунд.

В финале Сабир Зейналов встретился с израильским паралимпийским чемпионом Асафом Ясуром. Потерпев поражение на заключительной стадии, азербайджанский паратаэквондист впервые в карьере завоевал серебряную медаль чемпионата Европы.