Эмомали Рахмон провел встречу с председателем совета директоров CITIC Group

БАКУ/ Trend/ - 11 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику принял председателя совета директоров CITIC Group Си Гохуа, передает Trend.

В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества и инвестиций.

Стороны уделили особое внимание перспективам реализации совместных проектов в сферах инфраструктуры, логистики, банковского сектора, промышленности и горнодобывающей промышленности, также подчеркнули свою приверженность налаживанию плодотворного сотрудничества.