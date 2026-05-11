  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Таджикистан

Эмомали Рахмон провел встречу с председателем совета директоров CITIC Group

Таджикистан Материалы 11 мая 2026 22:21 (UTC +04:00)
Эмомали Рахмон провел встречу с председателем совета директоров CITIC Group
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - 11 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику принял председателя совета директоров CITIC Group Си Гохуа, передает Trend.

В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества и инвестиций.

Стороны уделили особое внимание перспективам реализации совместных проектов в сферах инфраструктуры, логистики, банковского сектора, промышленности и горнодобывающей промышленности, также подчеркнули свою приверженность налаживанию плодотворного сотрудничества.

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости