БАКУ /Trend/ - После завершения военных действий Карабах и прилегающие территории Азербайджана вступили в фазу масштабного восстановления, которое по своей сути представляет не просто реконструкцию, а формирование новой экономической и инфраструктурной модели региона. Процесс находится под политическим и стратегическим контролем Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который рассматривает восстановление освобождённых территорий как долгосрочный государственный проект.

По оценкам аналитиков и экспертных структур, общий объём инвестиций в восстановление региона в среднесрочной перспективе может составлять порядка 25–30 млрд долларов США, включая транспортную инфраструктуру, энергетику, жилищное строительство и цифровизацию.

Одним из ключевых направлений остаётся развитие транспортной сети. Автомагистраль Ахмедбейли–Физули–Шуша стала первым крупным инфраструктурным проектом, обеспечивающим связь между новыми центрами восстановления. Она выполняет сразу несколько функций: обеспечивает строительную логистику, формирует основу будущей транспортной системы и создаёт условия для роста туристического потока. В перспективе эта дорога станет частью более широкой региональной транспортной сети, интегрированной в экономику Азербайджана.

Особое место в процессе восстановления занимает город Физули, который фактически строится с нуля. В отличие от классической реконструкции, здесь создаётся полностью новая городская структура. По планам развития, население города в долгосрочной перспективе может достигнуть 50–80 тысяч человек. Город проектируется с учётом современных стандартов: энергоэффективная застройка, цифровое управление коммунальными системами и автоматизация базовой инфраструктуры. Физули рассматривается как пример новой модели урбанизации, где городская среда изначально создаётся как технологическая система.

В Шуше развитие идёт по другой логике. Здесь одновременно восстанавливается историческое наследие и модернизируется инфраструктура. Город формируется как культурно-туристический центр региона с обновлёнными системами связи, энергоснабжения и транспорта. В долгосрочной перспективе туристический поток в Шушу может достигать 1–2 миллионов человек в год, что делает город одним из потенциальных центров культурного туризма Южного Кавказа.

Отдельное направление восстановления связано с энергетикой. Карабах и Восточный Зангезур официально обозначены как зона развития «зелёной энергии». В регионе уже реализуются проекты малых гидроэлектростанций, устанавливаются солнечные энергетические системы и внедряются автономные решения для отдельных населённых пунктов. Учитывая природные условия, регион обладает значительным потенциалом в сфере возобновляемой энергетики, что делает его важным элементом долгосрочной энергетической стратегии страны.

Параллельно развивается концепция «умных сёл», которая предполагает цифровое управление базовой инфраструктурой, включая водоснабжение, ирригацию и распределение электроэнергии. Такие системы позволяют повысить эффективность использования ресурсов и снизить эксплуатационные издержки, в некоторых случаях на 20–40%, по оценкам аналогичных международных проектов.

Экономический эффект восстановления уже проявляется в росте спроса на рабочую силу в строительстве, инженерии, архитектуре и IT-секторе. Одновременно формируются условия для развития малого бизнеса, сельского хозяйства и сервисных отраслей. В перспективе регион может стать одновременно строительным, туристическим и энергетическим кластером.

При этом, процесс восстановления остаётся сложным и долгосрочным. Основные трудности связаны с горным рельефом, масштабом разрушений и необходимостью полной замены инженерных сетей. Эксперты подчёркивают, что инфраструктурное строительство является лишь первым этапом. Для устойчивого развития региона необходима параллельная работа по созданию рабочих мест, социальной инфраструктуры и стабильной экономической среды.

В целом, Карабах сегодня постепенно превращается в регион комплексного развития нового типа, где инфраструктура, энергетика и цифровые технологии формируются одновременно. При сохранении текущих темпов развития, базовая инфраструктура может быть в значительной степени завершена к 2027-2028 годам, ключевые города — к 2030–2035 годам, а полноценная экономическая стабилизация региона может занять 10-15 лет, что уже не может не радовать.

Также необходимо отметить, что буквально в эти дни Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принимает участие в открытии жилого комплекса в городе Зангилан. На протяжении последних лет глава государства и первый вице-президент Мехрибан Алиева систематически участвуют в торжественных церемониях открытия школ, дошкольных учреждений, автомобильных дорог и иных объектов инфраструктуры на освобождённых территориях, что свидетельствует о неизменном государственном внимании к вопросам восстановления и комплексного развития региона.

