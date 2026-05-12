PASHA Bank продлил срок подписки на акции в рамках Первичного публичного размещения акций (IPO)

PASHA Bank продлил срок подписки на акции в рамках объявленного Первичного публичного размещения акций (Initial Public Offering — IPO) до 12 июня 2026 года.

Решение было принято с учетом обращений инвесторов, клиентов и партнеров с целью предоставить большему числу людей возможность стать акционерами PASHA Bank. Член Правления и главный финансовый директор PASHA Bank Мурад Сулейманов отметил, что высокий интерес инвесторов, наблюдаемый в рамках IPO, сыграл важную роль в принятии решения о продлении срока подписки.

«С первого дня нашей целью как PASHA Bank было не только успешное проведение IPO, но и содействие более широкому участию инвесторов в этом процессе во имя развития рынка капитала нашей страны, а также создание возможности для как можно большего числа людей стать частью IPO. Это IPO является знаковым этапом не только для PASHA Bank, но и для всего рынка капитала Азербайджана. Впервые в стране акции частной организации такого масштаба предлагаются широкому кругу инвесторов, что свидетельствует о росте доверия к рынку, формировании инвестиционной культуры и долгосрочного инвестиционного подхода.

С момента старта подписки 13 апреля по сегодняшний день мы уже получили около 12 000 заявок и наблюдаем, как интерес инвесторов продолжает расти с каждым днем. В последние дни как в наш Банк, так и в сотрудничающие с нами инвестиционные компании поступают обращения с просьбой продлить срок подписки. Особенно хочу подчеркнуть, что для инвесторов, уже принявших участие в подписке, все существующие преимущества сохраняются в полной мере. Инвесторы сохраняют право на получение дивидендов как за 2025, так и за 2026 годы. Одновременно продолжит действовать механизм начисления годового дохода в размере 5% (“overnight”) на все средства, размещенные в течение продленного периода подписки.

Мы уверены, что это решение создаст возможность для большего числа инвесторов стать акционерами одного из ведущих финансовых институтов страны. При этом хочу особо отметить, что данное продление является последней возможностью. 12 июня 2026 года станет последним днем приема заявок в рамках IPO. Еще раз благодарим всех инвесторов за проявленный высокий интерес и доверие и приглашаем каждого стать частью этого исторического этапа», — заявил Сулейманов.

Отметим, что согласно Проспекту эмиссии срок подписки в рамках публичного размещения акций был определен максимум на 3 (три) месяца. В течение периода подписки как в Банк, так и к андеррайтерам поступили обращения от инвесторов и партнеров с просьбой продлить срок подписки. Учитывая поступившие обращения, а также положительную динамику, наблюдаемую на завершающем этапе подписки, Банком было принято решение продлить срок подписки в пределах срока, предусмотренного Проспектом эмиссии, до 12 июня 2026 года.

Инвесторам предлагаются 932 926 обыкновенных именных акций, что составляет 5% капитала PASHA Bank. Начальная цена размещения одной акции определена на уровне 55 AZN. Минимальный объем покупки составляет 1 акцию, максимальный лимит не установлен. На предварительно внесенные в период подписки средства начисляется годовой доход в размере 5%. Размещение акций осуществляется через Бакинскую Фондовую Биржу.

Инвесторы могут принять участие в IPO через мобильное приложение PASHA Bank, а также посредством платформ и мобильных приложений PASHA Capital, Birbank Invest, ABB Invest, Unicapital, Leobank и Yelo Bank. Также участие возможно в физических отделениях PASHA Bank, Kapital Bank и Unibank, а также в офисе PASHA Capital и других лицензированных инвестиционных компаниях.

PASHA Bank определил в качестве ключевых приоритетов развитие ненефтяного сектора, финансирование реального сектора и диверсификацию экономики. Помимо Азербайджана, Банк также осуществляет деятельность в Грузии и Турции.