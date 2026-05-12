Азербайджанские гимнастки показали успешные результаты на международном турнире (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 6-11 мая в городе Портимау (Португалия) прошел международный турнир по художественной гимнастике.

Как сообщили Trend в Федерации гимнастики, на турнире нашу страну во взрослой возрастной категории представляли Говхар Ибрагимова, Фидан Гурбанлы, Камилла Сеидзаде, а среди юниоров — Азада Атакишиева и Нурай Мурадлы.

В соревнованиях среди юниоров Азада Атакишиева и Нурай Мурадлы в командном зачёте набрали 94 000 баллов, опередив гимнасток из США и Италию, и стали обладательницами золотых медалей. В индивидуальной программе в упражнениях с мячом Азада Атакишиева завоевала золотую медаль с 25 500 баллами, а Гёвхар Ибрагимова – серебряную медаль с 25 900 баллами.