Военнослужащие азербайджанской армии подорвались на мине в Кяльбаджаре

Азербайджан Материалы 11 мая 2026 22:48 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - 11 мая военнослужащие азербайджанской армии Мухаммед Гусейнов и Камиль Гафланов при исполнении служебных обязанностей подорвались на мине на территории Кяльбаджарского района, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Получившие ранения военнослужащие были эвакуированы в ближайшее медицинское учреждение.

Военнослужащим незамедлительно была оказана первая медицинская помощь, их состояние оценивается как стабильное. В настоящее время лечение продолжается в военно-медицинском учреждении.

По факту проводится расследование.

