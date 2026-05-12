Эксперт минздрава Азербайджана о сезонных респираторных вирусах

БАКУ /Trend/ - Наблюдающийся в последнее время среди населения комплекс симптомов (слабость, тупые боли, тошнота и рвота) зачастую является признаком вирусных инфекций, известных как острый гастроэнтерит, или «кишечный грипп».

Об этом сообщил Trend специалист-эксперт министерства здравоохранения, инфекционист Тейяр Эйвазов.

По его словам, наиболее частыми возбудителями этого состояния являются аденовирусы, норовирусы и ротавирусы, которые вызывают выраженную слабость, мышечные боли и нарушения работы пищеварительной системы.

«Кроме того, некоторые штаммы сезонных респираторных вирусов также могут сопровождаться абдоминальными симптомами. Помимо этого, желудочно-кишечные проявления могут возникать и при употреблении продуктов, в которых в жаркую погоду быстро размножаются бактерии (например, сальмонеллы, стафилококки).

Для защиты от инфекции необходимо строго соблюдать правила гигиены. Следует часто мыть руки с мылом не менее двадцати секунд. Фрукты и овощи нужно тщательно промывать проточной водой, обращать внимание на условия хранения мясных и молочных продуктов. Необходимо избегать тесного контакта с уже заболевшими и использования их личных вещей. При появлении симптомов во избежание обезвоживания организма следует употреблять большое количество воды, минеральных вод или специальных электролитных растворов. Для взрослых универсальной вакцины против подобных желудочно-кишечных вирусов не существует. Вакцина против ротавируса применяется в основном для детей. Антибиотики неэффективны при вирусных заболеваниях. Лечение обычно симптоматическое (противорвотные препараты, сорбенты и восполнение потерянной жидкости). При непрекращающейся сильной рвоте, высокой температуре (38,5 °C и выше), наличии крови в кале или сильной боли в животе, а также при признаках серьезного обезвоживания (сухость во рту, уменьшение количества мочи, головокружение) необходимо немедленно обратиться к врачу», — отметил врач.