Афганские и узбекские компании заключили новые соглашения о сотрудничестве

ТАШКЕНТ /Trend/ - Представители частного сектора Афганистана и Узбекистана подписали десять соглашений о сотрудничестве на общую сумму 112 млн долларов.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство торговли и промышленности Афганистана, соглашения были заключены в ходе деловых встреч в Мазари-Шарифе, прошедших в рамках конференции по торговым связям, в которой приняли участие представители афганской провинции Балх и узбекских предприятий.

В мероприятии приняли участие ответственный за финансовые и административные вопросы в министерстве промышленности и торговли Афганистана Мавлави Шахабуддин Сакиб, а также представители Узбекистана и члены частного сектора обеих стран.

В ходе обсуждений участники рассмотрели перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества и подчеркнули растущее взаимодействие между афганским и узбекским бизнес-сообществами.

В рамках программы в Мазари-Шарифе также была открыта выставка узбекских товаров и продукции.