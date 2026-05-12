Зал мероприятий WUF13 сможет принять до 6000 участников

БАКУ /Trend/ - Зал, в котором будут проводиться церемонии открытия и закрытия 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), сможет вместить до 6000 участников.

Как сообщает Trend, об этом было заявлено 12 мая во время ознакомления Президента Азербайджана Ильхама Алиева с работами, проводимыми на территории Бакинского Олимпийского стадиона в связи с подготовкой к WUF13, который состоится 17–22 мая.

Текущий уровень подготовки позволяет надлежащим образом планировать высокий поток участников форума, многочисленные параллельные мероприятия и приемы международных делегаций.

Зона, где будут проходить основные дискуссии и параллельные мероприятия форума, охватывает площадь в 3,55 гектара и предназначена для залов заседаний, тематических сессий, мероприятий ООН, параллельных встреч и двусторонних переговоров.

Здесь созданы условия для одновременного проведения официальных и рабочих встреч различного формата. В ходе форума планируется проведение около 300 параллельных сессий, встреч и мероприятий в день.