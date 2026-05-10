Президент Ильхам Алиев: В армянском обществе существуют политические силы, живущие с чувством ненависти к Азербайджану, мы должны быть бдительными

БАКУ/Trend/ - 60 тысяч гектаров нашего лесного фонда были уничтожены дикими оккупантами. Основная их часть приходится на Кяльбаджарский и Лачинский районы, но есть и в Зангилане.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями города Зангилан.

«Это и грабеж, и враждебность, и жестокость – причем совершенно беспочвенная. Азербайджанский народ не сделал армянскому народу ничего плохого. Причины их ненависти к нам, вероятно, должны изучать психиатры, психологи, врачи. До тех пор, пока в армянском обществе существуют политические силы, живущие с чувством ненависти к Азербайджану, мы должны быть бдительными», - отметил глава государства.