Назван объем кредитного портфеля в строительном секторе Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На 1 апреля текущего года кредитный портфель азербайджанских банков в строительном секторе составил 1,756 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно данным, кредитный портфель в указанной сфере вырос на 49 миллионов манатов (2,9%) в месячном сравнении, а по отношению к аналогичному периоду прошлого года — на 387 миллионов манатов (28,3%).

Объем бизнес-кредитов, выданных банками строительному сектору, на 1 марта 2026 года составлял 1,707 миллиарда манатов, а на 1 апреля прошлого года — 1,369 миллиарда манатов.

Отметим, что на 1 апреля 2026 года кредитный портфель банков в Азербайджане составил 30,290 миллиарда манатов. В структуре кредитного портфеля бизнес-кредиты составили 53,5% (16,215 миллиарда манатов), потребительские кредиты — 31,3% (9,491 миллиарда манатов), а ипотечные кредиты — 15,2% (4,585 миллиарда манатов).