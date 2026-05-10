В Ходжалы прошла акция по посадке деревьев по случаю 103-й годовщины со дня рождения Великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 10 мая в селе Баллыджа Ходжалинского района прошла акция по посадке деревьев по случаю 103-й годовщины со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, цель акции – почтить память Гейдара Алиева, внести вклад в охрану окружающей среды, поддержать сохранение экологического баланса.

В ходе акции, организованной Специальным представительством Президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также Службой восстановления, строительства и управления, в селе Баллыджа были высажены различные виды деревьев и кустарников.