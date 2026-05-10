В Ханкенди прошел фестиваль в рамках WUF-13 (ФОТО)

Общество Материалы 10 мая 2026 22:47 (UTC +04:00)
Аслан Мамедли
ХАНКЕНДИ /Trend/ - 10 мая в городе Ханкенди в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF-13) прошел фестиваль. Фестиваль создал по-настоящему праздничную атмосферу для местных жителей и гостей.

Как сообщает Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью Службы реабилитации, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в рамках фестиваля была организована великолепная концертная программа, выступления известных артистов вызвали большой интерес. Кроме того, были организованы интерактивные игры и развлечения для разных возрастных групп. Главная цель мероприятия – укрепление социальной солидарности в городской среде, содействие участию общественности и представление обновленного облика города Ханкенди международному сообществу.

Участники фестиваля отметили высокий уровень организации мероприятия, современную городскую среду и продолжающиеся восстановительно-строительные работы, внесшие значительный вклад в развитие региона.

Отметим, что концерт завершился зрелищным фейерверком.

