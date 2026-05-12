Азербайджан создал уникальную модель мира - Натиг Мамедли

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан создал уникальную модель мира.



Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Азербайджана Натиг Мамедлиза за круглым столом, организованном Агентством на тему "Мирная стратегия Президента Ильхама Алиева - гарант стабильности".



По его словам, эта модель стала примером для всего мира.

Он отметил, что Президент Ильхам Алиев провел встречу с жителями Зангилана, откуда вновь прозвучали послания мира всему мировому сообществу. По словам Н.Мамедли, в выступлении главы государства ключевыми темами были мир, совместное сосуществование и достойная жизнь.

Н.Мамедли добавил, что мировые СМИ с интересом восприняли эти призывы, поскольку они основаны на единстве слова и дела.

"Азербайджанские СМИ должны быть популяризаторами мира во всем мире. Продвижение мира и мирных принципов должно стать одной из основных задач медиа. Эта миссия полностью соответствует этическим принципам журналистики", - подчеркнул он.