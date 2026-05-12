Великобритания видит большой потенциал в диверсификации экономики Азербайджана — посол

БАКУ /Trend/ — Посольство Великобритании продолжает поддерживать усилия Азербайджана по диверсификации экономики в сферах чистой энергетики, инфраструктуры, транспорта и профессиональных услуг.

Как сообщает Trend, об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд на прощальном мероприятии с представителями СМИ.

«Как и на протяжении последних 30 лет, наше посольство сосредоточено на поддержке диверсификации экономики Азербайджана в таких сферах, как чистая энергетика, инфраструктура, транспорт и профессиональные услуги», — сказал Олд.

Он отметил расширение сотрудничества в авиационной сфере, вспомнив свой опыт управления на авиасимуляторе, приобретенном авиакомпанией Silk Way West Airlines при поддержке британского экспортного финансирования.

«В прошлом году я управлял самолетом на авиасимуляторе, приобретенном Silk Way West Airlines в рамках первой сделки, поддержанной UK Export Finance», — сказал Олд.

По словам посла, Великобритания в настоящее время предоставляет значительную финансовую поддержку проектам в Азербайджане.

«У нас есть механизм UK Export Finance для Азербайджана объемом 5 миллиардов фунтов стерлингов, что отражает уровень доверия британской стороны к экономике Азербайджана и амбиции, которые мы разделяем в рамках этого партнерства», — добавил Олд.