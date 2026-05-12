Состоялась церемония награждения конкурса в честь юбилея видного поэта Наримана Гасанзаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялась церемония награждения конкурса "Нариман Гасанзаде – 95", посвящённого творчеству видного поэта и драматурга, кавалера государственных орденов "Шохрат", "Шараф", "Истиглал", "Гейдар Алиев", народного поэта Азербайджана Наримана Гасанзаде, сообщает Trend Life.

Церемония открылась презентацией материала о жизни и творчестве Наримана Гасанзаде, который также в видеобращении выразил признательность участникам конкурса, высоко оценив их творческую инициативу и внимание к поэзии. Были представлены музыкальные композиции на слова поэта.

В ходе мероприятия состоялась содержательная беседа о поэзии Наримана Гасанзаде, отражающей темы любви, человечности, патриотизма, высоких нравственных ценностей. Было отмечено, что творчество Наримана Гасанзаде играет важную роль в азербайджанской культуре и духовно-эстетическом воспитании молодого поколения. Проведение подобных мероприятий, несомненно, способствует росту интереса молодёжи к литературе.

Были продемонстрированы творческие видеоролики, подготовленные победителями конкурса. В них стихи Наримана Гасанзаде в гармоничном единстве с музыкой создали особую художественную атмосферу для зрителей. Глубокое философское содержание видеороликов, эстетика визуального ряда и сильное эмоциональное воздействие органично дополнили общую атмосферу вечера, оставив у собравшихся яркие впечатления.

По решению жюри были определены победители в различных номинациях конкурса. Лауреатам также были вручены денежные премии.

