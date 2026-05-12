Безработица в Грузии в 2025 году составила почти 14%

БАКУ/Trend/ - Уровень безработицы в Грузии в 2025 году остался неизменным по сравнению с предыдущим годом и составил 13,9%, сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии.

По данным Geostat, уровень участия рабочей силы снизился в годовом выражении на 0,3 процентного пункта — до 54,5%, тогда как уровень занятости уменьшился на 0,2 процентного пункта и составил 46,9%.

Наиболее заметное снижение уровня безработицы было зафиксировано в регионах Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, Квемо-Картли, а также Гурия, где показатель сократился соответственно на 3,1, 2,9 и 2 процентных пункта.

Самый высокий уровень безработицы в стране был отмечен в Тбилиси — 17,5%.

При этом уровень безработицы среди мужчин по-прежнему превышал показатель среди женщин.

Как отмечает Geostat, самый высокий уровень безработицы наблюдался среди молодежи в возрасте 15–19 лет — 39%, тогда как самый низкий показатель был зафиксирован среди лиц в возрасте 65 лет и старше — 3,5%, что ведомство связывает с низкой экономической активностью этой возрастной группы.

В 2025 году в Грузии были трудоустроены около 1,4 млн человек, включая 961 тыс. наемных работников и 426 тыс. самозанятых граждан. Численность безработных составила 224 тыс. человек.

Общая численность рабочей силы в Грузии в прошлом году достигла примерно 1,6 млн человек.