Объявлен объем пшеницы, закупленной у иранских фермеров по гарантированной цене с марта

Материалы 12 мая 2026 02:28 (UTC +04:00)
Эльнур Багышев
БАКУ/ Trend/ - С 21 марта объем пшеницы, закупленной у фермеров Ирана по гарантированным ценам, превысил 650 тысяч тонн.

Как сообщает Trend, об этом в ходе брифинга заявил министр сельского хозяйства Ирана Голамреза Нури.

По его словам, по сравнению с прошлым годом сбор урожая пшеницы в этом году начался несколько позже из-за увеличения количества осадков. В ближайшие недели объемы закупок пшеницы по гарантированным ценам значительно возрастут.

Нури отметил, что в текущем году в стране ожидается сбор 13,5-14 миллионов тонн пшеницы, из которых 9-10 миллионов тонн планируется закупить у фермеров в рамках государственной гарантированной закупки.

Отметим, что в этом году цена гарантированной покупки пшеницы у фермеров в Иране установлена на уровне 295 тысяч риалов (примерно 0,22 доллара).

В прошлом году в Иране было собрано 11,7 миллионов тонн пшеницы, из которых 7,8 миллионов тонн были закуплены государством по гарантированной цене.

